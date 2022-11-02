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Bakan Soylu, Osmaniye'de uyuÅŸturucu operasyonu yÃ¶netti; 130 gÃ¶zaltÄ±

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, Osmaniye'de uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±naÂ yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen 'KÃ¶kÃ¼nÃ¼ Kurutma Operasyonu'nda 130 ÅŸÃ¼phelinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â 

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 10:14
Bakan Soylu, Osmaniye'de uyuÅŸturucu operasyonu yÃ¶netti; 130 gÃ¶zaltÄ±

Bakan Soylu, Osmaniye Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlediÄŸi 'KÃ¶kÃ¼nÃ¼ Kurutma Operasyonu'nu yÃ¶netti. Soylu, ardÄ±ndan operasyona iliÅŸkin detaylarÄ± basÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸtÄ±. 4 aylÄ±k teknik ve fiziki takip sonrasÄ± bu sabah operasyon iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soylu, 138 ÅŸÃ¼pheliden 130'unun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

'MÃœSAADE ETMEYECEÄžÄ°Z'

8 ÅŸÃ¼pheliyi de yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Soylu, "Milletimiz rahat olsun. 24 saat gerek yargÄ±yla gerek emniyet ve jandarma gÃ¼Ã§lerimizle bu mÃ¼cadelemiz devam etmektedir. Ãœlkemizi, milletimizi ve genÃ§lerimizi bu illete bulaÅŸtÄ±rmak isteyenlere fÄ±rsat vermeyeceÄŸiz. Tarihimizin en gÃ¼Ã§lÃ¼ operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rerek esas itibarÄ±yla; dÃ¼nya coÄŸrafyalarÄ±nda bu iÅŸle baÅŸa Ã§Ä±kÄ±lamamasÄ± sebebiyle serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na, gÃ¶z yumulmasÄ±na aldÄ±rmadan, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zdan uyuÅŸturucunun girmesine, genÃ§lerimize musallat olmasÄ±na ve bu konuda gelecek nesillerimizin tehdit altÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ±na mÃ¼saade etmeyeceÄŸiz" dedi.

EMNÄ°YET PERSONELÄ°NE TEÅžEKKÃœR

UyuÅŸturucu ile mÃ¼cadelenin topyekun bir mÃ¼cadele olduÄŸunu hatÄ±rlatan Soylu, "Hep birlikte yapÄ±lan bir mÃ¼cadeledir ve bu mÃ¼cadeleyi sonuna kadar sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz. Allah yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun. Operasyona katÄ±lan bÃ¼tÃ¼n ekiplere, bÃ¼tÃ¼n emniyet personeli teÅŸkilatÄ±na, Osmaniye BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'mÄ±za ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼'mÃ¼ze, Narkotik Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'mÄ±za ve Osmaniye Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'mÃ¼ze, narkotik birimlerimize Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyorum" diye konuÅŸtu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±SÃ¼leyman SoyluOsmaniyeNarkotikPolisUyuÅŸturucuOperasyon
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