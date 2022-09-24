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Balıkesir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, komşular arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya döndü. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi ağır yaralandı.

24 Eylül 2022 Cumartesi 09:51
Balıkesir'de bıçaklı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olay, Cennetayağı Mahallesi 723 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Ender O.(45), komşusu Mehmet Zübeyir Bilier(57) ve oğlu Dünya Baran Bilier(17) ile tartışmaya başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede bıçakkavgaya döndü. İki tarafın da bıçak kullandığı öne sürülen kavgada, Ender O., Mehmet Zübeyir Bilier ve Dünya Baran Bilier aldıkları bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonrasında, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Durumları ağır olan baba Bilier ile oğlu, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan Ender O.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kavgada hayatını kaybeden baba ile oğlunun cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları araştırma sonucu 2 adet bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirEdremitKavgaSilahBıçakCinayet
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