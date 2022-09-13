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Balıkesir'de 'Köküne Kadar Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı

13 Eylül 2022 Salı 15:18
Balıkesir'de 'Köküne Kadar Kurutma' operasyonu: 59 gözaltı

BALIKESİR merkez ve 12 ilçede 'Köküne Kadar Kurutma' adı verilen hava destekli huzur operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 59 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönetiminde 'Köküne Kadar Kurutma' adı verilen operasyon düzenlendi. Silah kaçakçılığı, narkotik, terör ve asayiş suçlarının önlenerek, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyona 140 ekip halinde 645 personel, 5 özel harekat unsuru, 5 çevik kuvvet timi katıldı, 1 helikopter de operasyonda kullanıldı.

Hedefteki 90 şüpheli ve 93 adrese yönelik yapılan çalışmalarda, 1'i kurusıkı 5 tabanca, 2 av tüfeği, 39 mermi, 2 kilo 485 gram esrar, 135 gram uyuşturucu madde metamfetamin, 2 kök Hint keneviri, 3 gram bonzai, 950 sentetik hap, 1 hassas terazi, 133 kilogram kıyılmış tütün, 30 bin dolu makaron, 18 bin 600 boş makaron, 12 elektronik sigara, 208 cinsel içerikli kaçak ürün ve 5 uyuşturucu içme aparatıyla şasi numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi. Operasyonda çeşitli suçlardan 25'i hakkında yakalama kararı bulunan toplam 59 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkesirKöküne Kadar KurutmaOperasyon
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