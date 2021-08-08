Balıkesir'de yolcu otobüsü takla attı: 14 ölü, 18 yaralı

Kaza, saat 04.40 sıralarında Balıkesir OSB Çevre Yolunda meydana geldi. Edremit istikametine doğru seyir halinde olan yolcu otobüsü, yoldan çıkarak takla attı. Kazada 11 kişi olay yerinde, 3 kişi hastanede yaşamını yitirdi, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ekipler tarafından bögedeki 5 hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

VALİ ŞILDAK, YARALILARI ZİYARET ETTİ



Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir OSB Çevre Yolu Edremit istikametinde seyreden yolcu otobüsünün, sabah saatlerinde yoldan çıkmasıyla, 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı yerde incelemede bulundu ve yaralıları, tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Şıldak, kazayla ilgili Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Bayram Şahin'den bilgi aldı.



Kaza yerine gelen ekiplerce Balıkesir'deki 5 farklı hastaneye sevk edilen yaralıların tedavilerine başlandı. Vali Şıldak, hastanelerdeki yaralıları ziyaret ederek, 'acil şifalar' diledi. İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Serkan Kadir Keskin'den yaralıların durumları hakkında bilgi aldı Vali Şıldak, hastaların yakınlarıyla da görüştü. Yaralıların tedavisi, aileleriyle birlikte bütün ihtiyaçlarının karşılanması ve hayatını kaybedenlerin işlemleri için tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Vali Şıldak, kazada vefat edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diledi.