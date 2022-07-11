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Balıkesir’de otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir batı gişeleri yakınında bariyerlere çarpan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. Kazada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 09:47
Balıkesir’de otomobil bariyere çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Balıkesir’in Erdek ilçesinde tatil için Ayvalık’a gitmek üzere arkadaş grubu 3 ayrı otomobille, İstanbul-İzmir otoyoluna girdi. Mehmet Ç. (26) idaresindeki 10 SJ 379 plakalı otomobile, arkadaşlarının iddiasına göre başka bir otomobil sağ tarafından çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Ç.'nin kullandığı otomobil, bariyerlere çarptı. Daha sonra takla atan otomobil karşı şeride geçerek yaklaşık 75 metre sürüklendi. Diğer sürücüler tarafından polis jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz'in (24) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ç. (26) ve Serhat Acar ise ambulansla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafında olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulİzmir OtoyoluBalıkesirOtomobilKazaTrafik Kazası
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