Baraj gölünde kaybolan Sinan için arama başlatıldı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaahmetli köyündeki Kapulukaya Barajı'nda meydana geldi. Sinan Ş. (24) ve iki arkadaşı, tekneyle baraj gölüne açıldı. Açıldıktan sonra göle giren Sinan Ş, üzerindeki can yeleğini de çıkararak yüzmeye başladı. Biranda baraj gölünde çırpınmaya başlayan Sinan Ş, gözden kayboldu. Sinan Ş.'yi bulamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve Kırıkkale Belediyesi Su Altı Kurtarma ekipleri yönlendirildi. Bir süre gölde arama yapan ekipler, Sinan Ş.'ye ulaşamadı. Yarın devam edilmek üzere ara verilen arama çalışmalarına, Ankara'dan gelecek ekiplerin de katılacağı öğrenildi.