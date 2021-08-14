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Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

Bartın'ın Ulus ilçesinde, sel sularına kapılarak, kaybolan Arife Ünal'ı (85) arama çalışmaları, 4'üncü gününe ulaşmıştı. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile Ünal'ın evinin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştirildi ve kaybolan Arife Ünal’ın cansız bedeni bulundu. Ünal’ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:16
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Bartın'da selde kaybolan kadının cansız bedeni bulundu

Kentte meydana gelen sel felaketi, Zafer ve Akörensöküler köylerini vurdu. Çok sayıda ev, kullanılamaz hale geldi. Zafer köyünde köprülerin çökmesiyle ulaşım kesildi. Akörensöküler köyünde ise selin yıktığı evde bulunan Arife Ünal, suya kapılarak kayboldu. Ünal'ı arama çalışmalarına, 4'üncü günde de devam edildi. Havanın kararmasıyla dün sonlandırılan arama çalışmaları, bugün sabah erken saatlerde yeniden başladı.

AFAD, Amasra Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, deniz polisi, İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma ekibi, Ankara itfaiyesi ve özel arama kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması yapıldı. Çalışmalar sırasında hassas burunlu köpekler de kullanıldı. Isıya duyarlı dron ile bölge havadan tarandı. Çalışmalar, Kozcağız Barajı ile evin yıkıldığı dere arasındaki 23 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. 

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

 Çalışmalar sonucunda kaybolan Arife Ünal’ın cansız bedeni bulundu. Ünal’ın kayaların arasında sıkışmış cesedine, evinin 600 metre uzağında ulaşıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınYağmurSelArife Ünal
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