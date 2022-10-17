BartÄ±n'daki maden faciasÄ± soruÅŸturmasÄ±nda arama ve el koyma iÅŸlemleri tamamlandÄ±

TÃ¼rkiye TaÅŸkÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu Amasra MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen grizu patlamasÄ±nda 41 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi, 11 kiÅŸinin de yaralanmasÄ± ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor. Bu kapsamda BartÄ±n Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce uzman personelden oluÅŸan Ã¶zel bir ekip gÃ¶revlendirildi. Emniyet'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgedeki arama ve el koyma iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. GÃ¼venlik sistemlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m teknik cihazlara el konulduÄŸu ifade edilerek, "Maden kazasÄ± sonrasÄ± BartÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan ve 5 cumhuriyet savcÄ±sÄ± ile 4 bakanlÄ±k mÃ¼fettiÅŸinin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma tahkikatÄ± kapsamÄ±nda BartÄ±n Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nce uzman personellerden oluÅŸan Ã¶zel ekiple soruÅŸturma kapsamÄ±nda tÃ¼m arama ve el koyma iÅŸlemleri tamamlandÄ±. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± alan ve gÃ¼venlik sistemlerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m teknik cihazlara Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince el konuldu" denildi.