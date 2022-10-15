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Bartın'daki maden faciasında can kaybı 28 oldu 

BARTIN’ın Amasra ilçesinde, maden ocağında meydana gelen patlamada 28 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişinin farklı şehirlerdeki hastanelerde tedavisi devam ediyor. Maden ocağında mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları ise sürüyor. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:27
Bartın'daki maden faciasında can kaybı 28 oldu 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait ocakta, dün saat 18.15’te patlama meydana geldi. AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma, polis, UMKE ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri, arama- kurtarma çalışmalarına katıldı. 110 işçinin çalıştığı ocaktaki patlamada 28 kişi yaşamını yitirirken, 11 kişi yaralandı. İşçiler, Bartın, İstanbul ve Ankara'daki hastanelerde tedaviye alındı. Ocaktaki yangına müdahale edilirken, mahsur kalan 15 işçiyi de kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Maden ocağı sahasında işçilerinin aileleri ve yakınları ise kurtarma çalışmasından gelecek iyi haberleri bekliyor.    

'PATLAMADAN 2 DAKİKA İLE KURTULDUM'

Patlama sırasında ocakta bulunan ve saniyelerle kurtulan maden işçisi Aydın Kalaycı, “Büyük bir patlamayla birlikte her taraf birbirine karıştı. Ocakta üretim yapan arkadaşlarımız, bu patlamadan en çok etkilenen arkadaşlarımızdır. Ben 2 dakika ile kurtuldum. Eğer 2 dakika daha geride olsaydım, ben de gidiyordum. Tavanda bulunan su torbaları patlama sırasında perde görevi yapıyor, bizim arkamızda kaldı, biz de onun gerisinde olduğumuz için kurtulduk” dedi. 

14 yıldır madende çalışan Celal Kara ise “Biz ocağa girerek kurtarma çalışmasına katıldık. Sanki bir savaştaymış gibi cephede mücadele eder gibi arkadaşlarımızı çıkardık. Hayatını kaybeden arkadaşlarımızı da ceset torbalarına koyarak çıkardık. En son gaz basımı gibi bir şey oldu, bizim müdürlerimiz bizi tedbir amaçlı dışarı çıkardılar. 1-2 saat dışarı kaldıktan sonra gece 2 gibi yine ocağa girdik. En son 12-13 kişi kalmıştı, onların bulunduğu bölgeye ulaştık. O arkadaşlarımızı da getirdik. O anda arkadaşlarımızı öyle görünce çok üzüldük. Bunların hepsi genç arkadaşlarımız, çok kötü bir duygu” diye konuştu. 

DHA

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BartınAmasraKömür OcağıMadenMaden OcağıKazaPatlamaGaz
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