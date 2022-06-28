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Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı

BARTIN Irmağı'nın 8 metre yükselmesinin ardından 135 ev ve iş yerini su bastı; kent merkezinde köprüler ve yollar, sular içinde kaldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 10:18
Bartın Irmağı yükseldi; 135 ev ve iş yerini su bastı

Bartın'da 5 gündür etkili olan sağanakta, metrekareye son 24 saatte 80 kilogram yağış düştü. Kozcağız, Hasankadı ve Kumluca beldelerinden gelen ırmakla Ulus ilçesi ile Arıt bölgesinden gelen ırmak, dün akşam taşmaya başladı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü Meydanı ile kentin birçok mahallesindeki ev ve iş yerlerinin alt katlarını su bastı. Sular Kemerköprü, Orduyeri ve Asma köprülerini aştı. Kent genelinde oluşan yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri, Zonguldak-Karabük ve Kastamonu yollarından gelen sürücüleri, alternatif yollara sevk etti.

BAŞKAN AKIN: 1998'DEN BU YANA İLK KEZ TAŞTI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Yaklaşık 5 gündür Bartın'da aralıksız yağan yağmur sonunda çok sayıda su taşkını yaşadık. Dünkü yağışın sonrasında Bartın kent merkezinden geçen ve 3 ayrı kolu olan Bartın Irmağı 1998 yılından bu yana ilk kez taştı. O yıllarda yaşanan sel afetinin sonrasında Bartın'da yapılan 3 baraj sayesinde büyük bir felaketten kurtulduk, diyebiliriz. Bartın Irmağı dün akşam saatlerinden itibaren yaklaşık 8 metre yükseldi. Birçok mahallede ev ve iş yerinin alt katını su bastı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü meydanından akan Bartın Irmağı'nın etrafından bütün iş yerleri sular altında kaldı. Şu anda 135 ev iş yerine su girdi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz ve bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. 

DHA

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