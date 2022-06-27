Bartın’da yollar göle döndü, evleri su bastı 

Kentte sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanakta, birçok alanda taşkınlar meydana geldi, ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını ise su bastı. Orduyeri Mahallesi ve Polisevi kavşağında su taşkını nedeniyle sürücüler, güçlükle ilerledi. Bazı iş yerlerinin önüne konulan kum torbalarıyla sular engellenmeye çalışıldı. İş makineleriyle su taşkını yaşanan bölgelerde çalışma başlatıldı. Kurtköy’de organize sanayi bölgesindeki yolu da taşkın suları kapladı, bazı fabrikalarda su baskınları oldu.

Bartın Irmağı’nda, 3 gündür devam eden yağış sonrası su seviyesi, 10 metreye kadar yükseldi; esnaf da polis ekipleri tarafından uyarılarak, ırmak kenarlarında bulunan araçlar kaldırılmaya başlandı. Bartın’a bağlı çok sayıda köyde taşkınlar olduğu öğrenilirken, Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Yağmur, kent genelinde devam ediyor.