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Başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

KAYSERİ'de, aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabancayla yolu kesilerek, başından vurulan  taksi şoförü Musa K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Mayıs 2022 Pazar 11:41
Başından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı  taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Musa K. doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi Emre T. ise, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriMelikgaziTaksiTaksiciCinayet
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