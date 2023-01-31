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Başkentte kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı

Ankara'da etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

31 Ocak 2023 Salı 09:18
Başkentte kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı

Başkentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, il genelinde gece saatlerinde etkisini artırdı.

Büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergahlar, ara sokaklar ve kırsal bölgelerde tuzlama çalışması yapıyor.

Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin ise sorumluluk sahalarında denetimleri sürüyor.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2023 09:58
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKarKış
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