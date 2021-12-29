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Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başladı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Batman'da 620 personelle 'Eren Kış-14 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu'nun başlatıldığını açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Aralık 2021 Çarşamba 10:31
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Batman'da 'Eren Kış-14 Operasyonu' başladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da 'Eren Kış-14 (Gömük) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Süleyman Gür Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde; jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH) ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 620 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının halkın desteği ile inançlı, kararlı ve başarı ile devam ettiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanTerörOperasyonEren Kış14 Operasyonu
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