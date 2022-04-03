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Batman'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

BATMAN'da son 3 günde düzenlenen 5 farklı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2022 Pazar 11:27
Batman'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 3 günde 5 farklı operasyon düzenlendi, 11 şüpheli gözaltına alındı. Polisin adreslerde yaptığı aramalarda; 8 kilo 580 gram esrar, 3 kilo metamfetamin, 2 kilo eroin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 85 TL ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanUyuşturucuNarkotikOperasyon
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