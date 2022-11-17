Batmanâ€™da silahlÄ± kavgada 17 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ Ã¶ldÃ¼

Olay, akÅŸam saatlerinde Ã‡arÅŸÄ± Mahallesiâ€™nde meydana geldi. Cumhuriyet MeydanÄ±â€™nda karÅŸÄ±laÅŸan iki grup arasÄ±nda bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma, tabanca ve bÄ±Ã§aÄŸÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â kavgaya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Kavgada B.T. tabancayla ateÅŸlen kurÅŸunlarla, F.E. ise bÄ±Ã§ak darbesiyle yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. YaralÄ±lar Batman EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesiâ€™ne sevk edildi. B.T. burada yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. F.E.â€™nin ise tedavisi devam ediyor. B.T.â€™nin cansÄ±z bedeni, otopsi iÃ§in hastane morguna gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Olayla ilgili 1 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â