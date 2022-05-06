Bayburt’ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi’ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağı'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı. Telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açıp yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı. Otomobilin çevresinde biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.