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Bayburt’ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

BAYBURT'ta, Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Mayıs 2022 Cuma 09:33
Bayburt’ta tipide mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi’ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağı'ndaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı. Telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kar nedeniyle kapanan yolu açıp yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı. Otomobilin çevresinde biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TrabzonÇaykaraBayburtKılıçkaya YaylasıKarTipi
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