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Bayram yoğunluğu yaşanan sahilde 'izmarit' kirliliği

KURBAN Bayramı'nı Antalya'da geçirenlerin uğrak yeri Konyaaltı Sahili'nde tatilcilerin plajda söndürüp, çakıl taşları arasına gizlediği izmaritler, kirliliğe neden oldu.

15 Temmuz 2022 Cuma 10:11
Bayram yoğunluğu yaşanan sahilde 'izmarit' kirliliği

Bayram tatilinde on binlerce yerli ve yabancı turistin güneşlenip, denize girdiği Konyaaltı Sahili'nde yere atılan izmaritlerin yoğunluğu dikkati çekti. Kumsalda söndürülüp, çakıl taşları arasına bırakılan izmaritler, kirliliğe neden oldu. Söndürüldükten sonra çakıl taşıyla üstü kapatılarak gizlenmeye çalışılan, sahilde rastgele atılan izmaritler ile kuru yemiş kabukları çevre kirliliğine yol açtı. Kirlilik, kötü görüntü oluşturdu.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'ne gelen bazı tatilcilerin atıklarını plajda bıraktığına vurgu yaparak, "En çok izmarite rastlanıyor. Metrekarede 50- 100 arasında izmarite rastlamak mümkün. Sahile atılan izmaritler görsel kirliliğin yanı sıra çevre kirliliği oluşturuyor. Atılan izmaritlerin sağlığa da zararı var" dedi.

'MİKROPLASTİK KİRLİLİK VE KİMYASALLAR DENİZE YAYILIYOR'

İzmaritin uzun yıllar çözülmeden doğada kaldığını kaydeden Gökoğlu, "Sigara izmaritleri güneşten parçalanıp, kış aylarında yağış, fırtına ve dalgayla denize ulaşıp, mikroplastik kirliliğe neden oluyor. Zaman zaman dalışlarımızda dipte dağılan izmaritleri görüyoruz. İçilip atılan izmarit içerisindeki kimyasallar da denize yayılıyor. İzmaritlerin deniz kirliliğindeki payı küçük de olsa belirli kirlenmeye sebep oluyor" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıBayramTatilAntalyaKonyaaltı SahiliSahilDenizPlajKumsalçöpIzmaritSigara
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