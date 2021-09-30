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Bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

MERSİN’in Tarsus'ta ilçesinde K.B. (40), bıçakla yaraladığı Ali Mülayim'i (48), kanlar içinde kaçmaya çalıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdü.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Eylül 2021 Perşembe 08:20
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Bıçakladı, kaçmaya çalıştığını görünce tabancayla vurarak öldürdü

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gazipaşa Mahallesi 1967 Sokak'ta meydana geldi. K.B. ile Ali Mülayim arasında henüz bilinmeyen nedenle sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.B., yanındaki bıçakla Ali Mülayim'i yaraladı. K.B., bu kez de belindeki tabancayı çıkartıp, kanlar içinde kaçmaya çalışan Mülayim'e ateş açtı. Mülayim, bıçak darbesi ve vücuduna isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yığılırken, K.B. ise kaçtı. Mülayim'i görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Mülayim, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayet şüphelisi K.B.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TarsusGazipaşa MahallesiCinayetSilahBıçak
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