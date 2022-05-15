Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...

Bıçaklanıp yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu

ŞIRNAK’ın Silopi ilçesindeki şehir çöplüğünde, Sakine Külter'in bıçaklanıp öldürüldükten sonra yüzü yakılmış cesedi bulundu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2022 Pazar 13:25
Bıçaklanıp yüzü yakılmış kadın cesedi bulundu

Silopi ilçesine bağlı Başverimli beldesi yakınlarında bulunan şehir çöplüğünde geri dönüşüm malzemesi toplayanlar, yüzü yakılmış kadın cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 6 bıçak darbesi tespit edildi. Yapılan araştırmada cesedin, Silopi'de yaşayan 5 çocuk annesi Sakine Külter'e ait olduğu saptandı.

Sakine Külter'in cenazesi, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakSilopiKadınCinayetCeset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu
Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans