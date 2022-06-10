Bilecik'te sağanak; toprak kaydı, 4 araç hasar gördü

Kentte gece yarısından sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta belediye ekiplerince altyapı çalışmaları için atılan toprak ve mıcır kaydı. Toprak kayması nedeniyle park halindeki 4 araç hasar gördü.

Sokağa gelerek inceleme yapan Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Çok üzücü bir durum yaşadık. Aşırı bir yağış sonucu altyapı için serdiğimiz malzemede doğal olarak kaymalar oluştu ama bu durumdan mağdur olan tüm vatandaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Ekiplerimiz hemen seferber oldu ve çok hızlı müdahale etmeye başladılar. Şu anda da mağduriyetler gideriliyor. Bildiğiniz gibi bu bir doğal afet ama elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Vatandaşlarımızın yanındayız. Malzemenin kaymasından dolayı 4 araçta hasar oluştu. Çekicilerimiz burada halihazırda vinç getirdik. Şu an şehir merkezi ile alakalı tarafımıza ulaşan bir sorun yok. Mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan kentte kuvvetli yağış nedeniyle birçok iş yerini de su bastı.