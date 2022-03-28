Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.179,66
ALTIN
923,15
DOLAR
14,84
STERLİN
19,53
EURO
16,27
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık ticarethaneler
Karabük Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
Piri Reis Üniversitesi 51 Öğretim Elemanı alacak
Piri Reis Üniversitesi 51...
Kocaeli'de 22 adet daire satışa çıktı
Kocaeli'de 22 adet daire...
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi...

'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığınca, Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'in temelinin yarın atılacağı açıklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Mart 2022 Pazartesi 11:23
'Bilişim Vadisi İzmir'in temeli yarın atılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'nin 2 büyük sanayi şehri, 'Mega Teknoloji Koridoru' ile birbirine entegre oluyor. Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nin yeni üssü, İzmir'de hayata geçiyor. Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından konulacak. Urla'daki temel atma töreni yarın saat 11.00'de başlayacak.

6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Teknoloji tabanlı girişimlere odaklanacak Bilişim Vadisi İzmir; Ar-Ge, yazılım ve tasarım alanlarında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, İzmir'deki yeni üssü ile mobilite, bağlantılı teknolojiler ve dijital oyun alanlarında Türkiye'ye güç katacak. Bilişim Vadisi İzmir'de sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyun alanlarında potansiyel artırıcı çalışmalara olanak sağlanacak. İzmir'in sanayi ve teknolojideki güçlü altyapısı, üniversiteler ve teknoparklar ile oluşturulacak güçlü bağlarla perçinlenecek. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, İstanbul, Kocaeli ve İzmir'i birbirine bağlayacak mega teknoloji koridoru kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Tüm bu bölgelerin güçlerini birleştirdiği duvarsız teknoparklar kurmak hedefimiz. Bilişim Vadisi İzmir, bunun önemli ayaklarından biri olacak." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bileşim VadisiIzmir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Yargıtay, Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti onadı
Yargıtay, Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbeti onadı
MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
MSB: İğneada açıklarında mayın tespit edildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans