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Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde saat 07.57'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

06 Mart 2023 Pazartesi 08:43
Bingöl'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yer yüzeyinin 13,29 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BingölSolhanDeprem
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