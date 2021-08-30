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Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı 

BİNGÖL’ün iki köyünde üç gün önce çıkan orman yangınları kontrol altına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:12
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Bingöl'deki orman yangınları kontrol altına alındı 

Yayladere ilçesine bağlı Çikan ve Sarıtosun köylerindeki ağaçlık alanlarda üç gün önce bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çikan köyündeki yangın, bölgeye sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri ve jandarmanın desteğiyle, kontrol altına alınarak söndürüldü. Sarıtosun köyündeki yangın ise Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 20 personelin yanı sıra jandarma, köy halkı ve ilçe belediyesinin itfaiye araçlarının da katıldığı çalışma ile kontrol altına alındı. Yangının diğer bölgelere sıçramaması ve söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BingölKöyOrmanYaylaYangınItfaiye
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