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Bingöl ve Şırnak'ta 143 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Şırnak'ta yolları kar nedeniyle kapanan 143 yerleşim yerine ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

03 Şubat 2023 Cuma 13:52
Bingöl ve Şırnak'ta 143 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 40, ilçelerden Adaklı'da 16, Genç'te 33, Karlıova'da 2, Solhan'da 14, Yayladere'de 5 ve Yedisu'da 1 köyün yolları kar nedeniyle kapandı.
Yolları açmak için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapıyor.
Şırnak
Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı kentte, merkezde 5 köy 2 mezra, ilçelerden Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta 14 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kapalı köy ve mezra yollarını açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.
Kent merkezinde de belediye ve il özel idare ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BingölŞırnakKarKışUlaşımYol
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