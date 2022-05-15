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Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu

TOKAT'ta M.B. (30), birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi İ.B. (26) ile kardeşi S.B.'yi otogarda tabanca ile vurarak yaraladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Mayıs 2022 Pazar 12:43
Birlikte kaçtıklarını ileri sürdüğü eşi ile kardeşini vurdu

Olay, saat 09.00 sıralarında kent merkezindeki otogarda meydana geldi. İstanbul'da yaşayan evli ve 3 çocuk babası M.B.'nin eşi İ.B., bir süre önce evden kaçtı. Eşinin kardeşi S.B. ile birlikte Antalya'ya kaçtığını ve oradan Tokat'a gidecekleri bilgisini alan M.B., bir gün önce kente gelerek otogarında beklemeye başladı. Otobüsten inen İ.B. ve kardeşi S.B.'yi gören M.B., tabancasını çekip, ikisini de vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İ.B. ve S.B. Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılarının sağlık durumların ciddi olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan M.B., polisin çalışmasıyla kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. M.B. sağlık raporu için Tokat Devlet Hastanesine götürülürken, basın mensuplarının 'Neden vurdunuz?' sorusuna "Kardeşimle kaçtı. Namusum için, şerefim için" cevabı verdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TokatOtogarYaralamaSilah
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