Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 38
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.516,56
ALTIN
984,99
DOLAR
17,73
STERLİN
21,33
EURO
18,15
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Akademik Personel alacak
Türk Hava Kurumu Üniversitesi...
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve Araştırma Görevlisi alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim ve...
İzmir ve Manisa'da Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
İzmir ve Manisa'da Vakıf...

Bitlis'te 'Eren Abluka-24' operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Bitlis'te 483 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu' başlatıldı.

23 Temmuz 2022 Cumartesi 13:22
Bitlis'te 'Eren Abluka-24' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Bitlis'te 'Eren Abluka-24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak' operasyonu başlatıldı. Operasyonda Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca; Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 483 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği kaydedildi.

DHA

Son Güncelleme: 23.07.2022 13:25
Anahtar Kelimeler:
Eren Abluka24 Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak OperasyonuBitlisTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü
Bolu'da zehirlenme vakalarının yaşandığı köyde 1 kişi öldü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 17 yaralı
Hasta taşıyan ambulans bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 
Hasta taşıyan ambulans bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans