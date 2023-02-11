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Bitlis'te kadınlar depremzedeler için battaniye, atkı ve bere üretiyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde gönüllü kadınlar, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenler için battaniye, eşofman altları, polar hırkalar, atkı ve bere üretimi yapıyor.

11 Şubat 2023 Cumartesi 17:11
Bitlis'te kadınlar depremzedeler için battaniye, atkı ve bere üretiyor

Belediye Kültür, Sanat ve Spor Merkezi'ndeki gönüllü kadın usta öğreticiler, depremden etkilenen bölgelerdeki vatandaşların yaralarının sarılması için çalışma başlattı.
Bu amaçla depremin ilk gününden bu yana depremzedeleri sıcak tutacak kıyafetler ve battaniye diken kadınlar, bu ürünleri ilgili kurumlar aracılığıyla belirlenen bölgelere gönderiyor.
Merkezde 10 kadınla çalışma yaptıklarını belirten usta öğretici Gurbet Melekkası, depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını, insanların acılarını yüreklerinde hissettiklerini söyledi.
Depremzedelere yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getiren Melekkası, şöyle konuştu:
"Buradaki gönüllü hocalarımızla depremzede kardeşlerimiz için eşofman altları, polar hırkalar, atkı ve bere üretimi yapıyoruz. Onları daha sıcak tutacak ürünler çalıştık. Aynı zamanda battaniye de yapıyoruz. Çalışmalarımız 4 gündür devam ediyor. Gün birlik olma günüdür. Buraya gelip çalışamayan kadınlardan ve hayırseverlerden bize kumaş desteği vermelerini bekliyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BitlisKahramanmaraşDepremBattaniyeAtkıBere
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