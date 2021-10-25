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Bitlis’te minibüste 48 kaçak göçmen yakalandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Ekim 2021 Pazartesi 13:48
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Bitlis’te minibüste 48 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS - BİTLİS'te, jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurulan minibüste, Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis- Van yolunda şüphe üzerine minibüsü durdurdu. Minibüste yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 48 Afgan göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi. Organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü ise gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenBitlis
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