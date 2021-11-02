Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 17
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,536.32
ALTIN
550.59
DOLAR
9.55
STERLİN
13.04
EURO
11.09
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma Teknisyeni Alınacak
Sözleşmeli Arama ve Kurtarma...
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor
Erciyes Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alıyor
Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü...
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi ve 27 Öğretim Elemanı alıyor
Kastamonu Üniversitesi 15 Öğretim...

Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kafe ihalesi nedeniyle husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Kasım 2021 Salı 09:46
0 Okunma
Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, saat 17.30 sıralarında Çarşı Mahalle içerisinde bulunan eski otobüs terminalindeki bir kafede meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum ilçesinde eski otogarda Remzi E.'nin işlettiği kafenin kira süresinin sona ermesi üzerine yeniden ihale açtı. İhaleyi Hasan K. (32) kazandı. İhale sürecinin ardından Remzi E.'nin kafeyi tahliye etmemesi üzerine taraflar arasında husumet oluştu. İhaleyi kazadan Hasan K., akşam saatlerinde beraberinde Vedat C.(45), Sedat C. (52) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile birlikte kafeye gelerek Remzi E.'nin işyerini boşaltmasını istedi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remzi E., tabancayla 3 kişinin üzerine ateş açtı. Bu sırada karşı gruptan bir kişi de üzerine atıldığı Remzi E.'nin silahını alarak ateş etti.

Otogarda bulunan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda Vedat C. karnından ve bacağından, Sedat C., Hasan K. ve Remzi E. bacağından yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Vedat C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekiplerince olay yerinde inceleme yapılırken, güvenlik kamerası kayıtları izlendi. Olayın ardından 1 şüpheli gözaltına alınırken, 1 tabanca ve polisin olay yerinde yaptığı henüz kime ait olduğu bilinmeyen otomobilde 1 tüfek ele geçirildi. Yaralıların hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumIhaleKavgaSilahYaralama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş
Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 terörist, fotokapanla tespit edilmiş
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Sözleşmeli Er, son yolculuğuna uğurlandı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans