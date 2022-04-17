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Bodrum'da orman ve makilik yangını

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde ormanlık ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Nisan 2022 Pazar 11:01
Bodrum'da orman ve makilik yangını

Yakaköy Mahallesi Çilek Caddesi mevkiinde saat 05.00 sıralarında orman ve makilik yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler büyümeye başladı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve gönüllü sivil toplum kuruluşu ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinin girişi araç trafiğine kapatıldı. Rüzgarın da etkisiyle yangın Dereköy mevkiine kadar ilerledi. Bölgede yer yer bölgesel hafif yağmur etkili olurken, arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle, ekiplerin yangına mudahalesi güçlükle sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumOrmanMakilikYangınItfaiye
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