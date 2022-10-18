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Bodrumâ€™da â€˜Ahtapotâ€™ adlÄ± suÃ§ ÅŸebekesi Ã§Ã¶kertildi: 13 gÃ¶zaltÄ±

MUÄžLAâ€™nÄ±n Bodrum ilÃ§esinde, lÃ¼ks yatlar ile gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan â€˜Ahtapotâ€™ adlÄ± suÃ§ ÅŸebekesine yÃ¶nelik 3 ilde dÃ¼zenlenen operasyonda, 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonda yÃ¼klÃ¼ miktarda dÃ¶viz, 1 lÃ¼ks araÃ§, 2 motor yat ve Ã§ok sayÄ±da dijital materyale el kondu.

18 Ekim 2022 SalÄ± 16:20
Bodrumâ€™da â€˜Ahtapotâ€™ adlÄ± suÃ§ ÅŸebekesi Ã§Ã¶kertildi: 13 gÃ¶zaltÄ±

Bodrumâ€™da lÃ¼ks yatlarla gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸan polis ekipleri harekete geÃ§ti. Bu kapsamda, Bodrum KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele (KOM) BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri ÅŸÃ¼phelileri teknik ve fiziki takibe aldÄ±. Bu sabah saatlerinde Bodrum Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± koordinesinde MuÄŸla KOM ve Bodrum KOM BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, operasyon dÃ¼zenledi. MuÄŸla, Ä°stanbul ve BalÄ±kesir'de 21 adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n yapan ekipler, bu suÃ§tan elde ettikleri gelirlerle lÃ¼ks hayat yaÅŸayan ve paralarÄ± aklamaya Ã§alÄ±ÅŸan S.Ã–., Ã–.Z., B.Y., H.Y., F.D., K.C., A.A., F.G., S.T.Ã–., R.T., A.Ã‡.T., S.Åž. ve M.G.â€™yi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin kendilerini â€˜Ahtapotâ€™ Ã§etesi olarak adlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

56 KAÃ‡AK GÃ–Ã‡MEN KURTARILDI

Operasyonda ayrÄ±ca 56 kaÃ§ak gÃ¶Ã§menin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, suÃ§tan elde edildiÄŸi deÄŸerlendirilen 2 motor yata, 1 lÃ¼ks araca ve 1 bota el konuldu. Bunun yanÄ± sÄ±ra, 57 bin euro, 13 bin dolar, 19 bin TL, 1 ruhsatsÄ±z tabanca, Ã§ok sayÄ±da mermi, dÃ¼rbÃ¼n, telsiz ve suÃ§ta kullanÄ±lan materyallere ele geÃ§irildi.

Bodrumâ€™a getirilen ÅŸÃ¼phelilerin emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BodrumÃ§eteAhtapotSuÃ§Ã¶rgÃ¼t
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