Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor
Kapadokya Üniversitesi 5 Öğretim...
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim üyesi...
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Öğretim Üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği...
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel...

Bolu'da yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 16 yaralı

BOLU'da TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. 

06 Kasım 2022 Pazar 18:11
Bolu'da yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 16 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeniçağa mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden 34 EHC 819 plakalı Kamil Koç firmasına ait 37 yolcunun bulunduğu otobüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi sonrası yaralılar, Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Bolu Valisi Erkan Kılıç, otobüste 37 yolcunun bulunduğunu belirterek, "İlk belirlemelere göre 3 vefat var, Allah rahmet eylesin. 16 da yaralı var. Ambulanslar hızlı bir şekilde geldi, hastaneleri hemen hazırladık. Hastanelere kaldırılan yaralılara müdahale ediyor. Olayla ilgili olarak incelemeler devam ediyor. Yolun sağındaki bariyerlere sürtmüş. Otobüs, bariyerleri kırarak devrilmiş" dedi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BoluTEM OtoyoluOtobüsYolcu OtobüsüKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pençe-Şimşek şehidi Güner, Hatay'da toprağa verildi
Pençe-Şimşek şehidi Güner, Hatay'da toprağa verildi
Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı 
Şehit Uzman Çavuş Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı 
Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı
Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans