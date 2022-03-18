Bolu Dağı geçişinde kar yağışı ve sis 

Bolu Dağı geçişlerinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Bu sabah saatlerinde ise kar yağışının etkisi arttı. TEM yolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 yolu Bolu Dağı kesiminde sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Sisin de etkili olduğu bölgede görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri, Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yol, beyaz örtüyle kaplanırken, ekipler ise ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

Kocaeli'de kar yağışı

KOCAELİ’de, sabah saatlerinde kar yağışı etkili olurken, görüş uzaklığının düşmesiyle D-100 yolundaki sürücüler, araçlarıyla düşük hızda ilerledi.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla sürdü. Kent merkezi, beyaza bürünürken, belediye ekipleri de kritik yerlerde hazır bekledi, yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kent merkezinde ulaşımın sağlandığı yollarda ise sıkıntı yaşanmadı. Kar yağışının yoğunlaştığı sırada görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle D-100 yolundaki sürücüler de araçlarıyla düşük hızda ilerledi.