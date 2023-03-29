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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı

29 Mart 2023 Çarşamba 09:26
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Bolu Dağı'nda kar etkili oluyor

Bolu

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Bölgede dün etkili olan sağanak, yerini gece kar yağışına bıraktı.
Kar, Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri ise sürücüleri yolda dikkatli ilerlemeleri ve takip mesafesini korumaları ile hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor.

AA

Son Güncelleme: 29.03.2023 09:27
Anahtar Kelimeler:
BoluBolu DağıKarYolTrafik
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