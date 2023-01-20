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Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Kamyondan yola dökülen tomruklar ulaşımı aksattı

20 Ocak 2023 Cuma 11:55
Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bolu Dağı'nda tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Satılmış Y. idaresindeki 74 DD 689 plakalı tomruk yüklü kamyon, Taşaltı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Aynı istikamette seyreden Ersan M'nin kullandığı otomobil ise kamyondan yola dökülen tomruklara çarptı.
Kazada kamyon sürücüsü ile yanındaki Hikmet Y. yaralanırken, otomobil sürücüsü yara almadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Öte yandan kamyondan yola dökülen tomruklar nedeniyle ulaşım bir süre aksadı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bolu DağıKamyonTomrukKazaTrafik Kazası
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