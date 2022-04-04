Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.251,68
ALTIN
909,64
DOLAR
14,70
STERLİN
19,32
EURO
16,25
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli Personel alacak
Bingöl Üniversitesi 38 Sözleşmeli...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 5...
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli Avukat, Çocuk Gelişimcisi ve Güvenlik Görevlisi alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...

Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor

BOLU Dağı tünelinin girişinde önceki akşam yaşanan yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelan sonrası, yoldaki toprak kütlesi ekipler tarafından kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Nisan 2022 Pazartesi 09:49
Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat 19.50'de heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEM OtoyoluBolu Dağı TüneliHeyelan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa'dan 3 rekor daha
'Dünyanın en uzun kadını' Rumeysa'dan 3 rekor daha
Denizde erkek cesedi bulundu
Denizde erkek cesedi bulundu
Sivas’ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı
Sivas’ta doğalgaz patlaması: 3 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans