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BoÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini ve kayÄ±npederini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

KOCAELÄ°'nin BaÅŸiskele ilÃ§esinde Ã–mer SorguÃ§, boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸi Beyza SorguÃ§ ile kayÄ±npederi Åžahin KÄ±lÄ±Ã§'Ä± pompalÄ± tÃ¼fekle vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.

18 Ekim 2022 SalÄ± 16:32
BoÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki eÅŸini ve kayÄ±npederini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, Ã¶ÄŸle saatlerinde Barbaros Mahallesi EyÃ¼p Sultan Caddesiâ€™nde meydana geldi. Ã–mer SorguÃ§, boÅŸanma aÅŸamasÄ±ndaki ayrÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Beyza SorguÃ§ ile konuÅŸmak iÃ§in kayÄ±npederi Åžahin KÄ±lÄ±Ã§'a ait eve gitti. Burada eÅŸi ile konuÅŸmak istediÄŸini sÃ¶yleyen Ã–mer SorguÃ§, olumsuz cevap alÄ±nca aile Ã¼yeleriyle aralarÄ±nda tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda Ã–mer SorguÃ§, yanÄ±nda getirdiÄŸi pompalÄ± tÃ¼fekle binanÄ±n Ã¶nÃ¼nde bulunan kayÄ±npederi Åžahin KÄ±lÄ±Ã§â€™a ve merdivenlerdeki eÅŸi Beyza SorguÃ§â€™a ateÅŸ etti.

Ä°hbar Ã¼zerine adrese polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Gelen saÄŸlÄ±k ekibi, baba ve kÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. SorguÃ§ ile KÄ±lÄ±Ã§'Ä±n cenazeleri, yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan otopsi iÃ§in morga gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

KÄ±zÄ± ve eÅŸini kaybeden AyÅŸegÃ¼l KÄ±lÄ±Ã§, "Beni de vuracak diye aÅŸaÄŸÄ±ya inemedim. Korktum" diyerek gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.

Polis, olayÄ±n ardÄ±ndan kaÃ§an Ã–mer SorguÃ§'uÂ yakalayÄ±p, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. SorguÃ§â€™un emniyetteki iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.Â 

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KocaeliBaÅŸiskeleÃ–mer SorguÃ§CinayetKadÄ±n CinayetiBeyza SorguÃ§Åžahin KÄ±lÄ±Ã§
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