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Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü 

BURDUR'da Toprak T. (19), sokakta kavga ettiği Burak Akgöz (29) ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken'i (21) bıçakladı. Hastaneye ağır yaralı kaldırılan 2 kişi de kurtarılamadı. Toprak T., polise teslim oldu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 10:09
Burdur'da sokak ortasında bıçaklı kavga: 2 ölü 

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Bucak ilçesi Ramazan Selen Bulvarı'nda meydana geldi. Burak Akgöz ve kayınbiraderi Mehmet Daşdiken, market önünde karşılaştıkları Toprak T. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Toprak T., Akgöz ve Daşdiken'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 ağır yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Burak Akgöz hayatını kaybetti, ameliyata alınan Mehmet Daşdiken de kurtarılamadı. Toprak T. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Toprak T.'nin sorgusu devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurdurBucakCinayetBurak AkgözMehmet Daşdiken
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