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Bursa'da 250 polisle 'dron' destekli asayiş uygulaması

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 250 polisin katıldığı dron destekli asayiş uygulamasında eksik evrakları tespit edilen araç ve iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Ekim 2021 Cumartesi 09:17
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Bursa'da 250 polisle 'dron' destekli asayiş uygulaması

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 35 ekip ve 250 kişilik personel ile Mudanya ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi. Dron da kullanılan uygulamada 1200 kişi sorgulanırken, 390 araç ve 28 iş yeri denetlendi. Aranan 6 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 7 araç sürücüsüne toplam 6 bin 900 TL ceza kesildi. Ayrıca denetlenen 28 iş yerinden 19’u hakkında ise eksik evrak nedeniyle idari işlem başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaPolisAsayişUygulama
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