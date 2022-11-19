Bursa'da bin polisle 'Huzur ve GÃ¼ven' uygulamasÄ±

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ahlak BÃ¼ro AmirliÄŸi koordinesinde Ã‡evik Kuvvet, Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele, TerÃ¶rle MÃ¼cadele ÅŸube mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± bin polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla NilÃ¼fer, Osmangazi, YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼rsu ve Kestel ilÃ§elerinde eÅŸ zamanlÄ± olarak asayiÅŸ uygulamasÄ± dÃ¼zenlendi. Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin de destek verdiÄŸi uygulamada trafik kontrolleri yapÄ±ldÄ±, umuma aÃ§Ä±k yerler ve mekanlar denetlendi.

KESÄ°NLEÅžMÄ°Åž HAPÄ°S CEZASI BULUNAN 7 KÄ°ÅžÄ° YAKALANDI

Dron ile havadan destek verilen denetimlerde 5 bin kiÅŸi sorgulanÄ±rken, aralarÄ±nda 5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± bulunan toplam 7 kiÅŸi yakalandÄ±. AyrÄ±ca denetimlerde Ã§eÅŸitli suÃ§lardan aranan 51 kiÅŸi yakalandÄ±.

25 SÃœRÃœCÃœYE TOPLAM 56 BÄ°N TL CEZA

Trafik Denetleme Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ile NilÃ¼fer, Osmangazi, YÄ±ldÄ±rÄ±m, GÃ¼rsu ve Kestel ilÃ§e emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine baÄŸlÄ± ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi yol uygulamalarÄ±nda ise 907 araÃ§ kontrol edildi. Uygulamada 25 araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ne toplam 56 bin lira idari para cezasÄ± uygulanÄ±rken 4 araÃ§ trafikten men edildi.Â

Uygulama kapsamÄ±nda, denetlenen 180 iÅŸ yerinden 45'inde eksik belge nedeniyle iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Ã–te yandan, uyuÅŸturucu madde, 3 adet tabanca, ÅŸarjÃ¶r ve mermiler ele geÃ§irildi.