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Bursa'da derede balık ölümleri

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:04
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Bursa'da derede balık ölümleri

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Bedre Deresi'nde balık ölümleri yaşandı. İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatırken, mahalle halkı tedirgin olduklarını belirterek, önlem alınmasını istedi.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayanlar, Bedre Deresi'nde akşam saatlerinde suyun renginin değişmesiyle balık ölüleri gördü. Kıyıya vuran ölü balıklar için yetkililere bilgi verildi.  İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek balık ölümleri ile ilgili inceleme başlattı.

Derenin kirli akmasından yakınan mahalle halkı, yetkililerin önlem almasını istedi. Mahalleli Salih Ergün, "Akşam üzeri dereden akan suyun renginin değişmesiyle beraber, balıkların kıyıya vurarak öldüklerini gördük. Suyun rengi değişikti. Bu olayın, ölümlerin araştırılmasını istiyoruz" dedi. 

Burhan Altaş ise, "Akşam üzeri dereye baktığımızda balıkların çırpındığına tanık olduk. Bu balıkları toplayıp, derenin derin olan bölgesine bıraktık. Buna rağmen balıklar telef olup kıyıya vurdu. Biz, bu derenin suyuyla bahçemize ektiğimiz sebzeleri suluyoruz. Sorunun araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Derede yaşanan kirliliğin sanayi tesislerinin bıraktığı kimyasal atıklardan kaynaklandığını belirten Ahmet Ergün de sorumluların bulunmasını istedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaDerede Balık ölümleri
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