Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,776.41
ALTIN
720.04
DOLAR
12.49
STERLİN
16.69
EURO
14.13
Öğretim Üyesi alınacak
Öğretim Üyesi alıyor
Amasya Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
11 Öğretim Üyesi alıyor
Açıktan Personel alım ilanı
Açıktan Personel alım ilanı
Sözleşmeli Sekreter alınacak
Sözleşmeli Sekreter alınacak

Bursa'da fırtına; ilkokulun çatısı uçtu

BURSA'da, saatteki hızı 69 kilometreye kadar ulaşan fırtına etkili olurken, ilkokulun çatısı uçtu. Çatı parçalarının düşmesiyle 1 ev ile 2 araçta hasar meydana geldi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Kasım 2021 Pazar 12:32
0 Okunma
Bursa'da fırtına; ilkokulun çatısı uçtu

Kentte dün akşam etkili olan kuvvetli rüzgar, zaman zaman saatteki hızı 69 kilometreye kadar ulaşan fırtınaya dönüştü. Yıldırım ilçesine bağlı Hacivat Mahallesi'ndeki Üstün Üründül İlkokulu'nun çatısı, fırtına nedeniyle uçtu. Çatı parçaları ise ev, garaj ve park halindeki araçların üzerine düşerken, 1 ev ile 2 araçta hasar oluştu. 

Büyük gürültü duyduklarını belirten mahalleliden Uğur Akyüz, "Evden çıktığımda çatının uçtuğunu gördüm. Evim ve arabam hasar gördü. Komşumun aracı da hasar gördü. Şükür, canımıza bir şey olmadı. Okulda çocuk olsaydı ne olacaktı? Burada anaokulu da var, 3- 5 yaşında çocuklar var" diye konuştu. 

Çatının sağlam olmadığını öne süren Turan Akyüz ise "Yapıda biraz ihmalkarlık var. Uçan çatı bir insanın başına gelseydi hesabını kim verecekti? Birimize bir şey olsaydı bunun hesabını kim verecekti? Böyle ihmal olmaz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaFırtınaRüzgarOkulçatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elazığ Havalimanı’nda uçuşlar yarın yeniden başlıyor 
Elazığ Havalimanı’nda uçuşlar yarın yeniden başlıyor 
Göç edemeyen leylekler 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor  
Göç edemeyen leylekler 'Düşkün Leylekler Evi'nde misafir ediliyor  
Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
Hamsi sürüleri kuzeye yöneldi, avı azaldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans