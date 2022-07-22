Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.535,16
ALTIN
979,18
DOLAR
17,75
STERLİN
21,19
EURO
18,01
Turizm alanları yatırımcılara tahsis edilecek
Turizm alanları yatırımcılara tahsis...
Hacettepe Üniversitesi akademik personel alımı yapacak
Hacettepe Üniversitesi akademik personel...
100 kaymakam adayı alınacak
100 kaymakam adayı alınacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Doğuş Üniversitesi 8 Araştırma-Öğretim...

Bursa'da, havadan ve karadan 'ormanlar yanmasın' devriyesi

BURSA’da ormanlarda olası yangınlara zamanında müdahale için Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 266 personel ve 556 gönüllü 221 araçla karadan, helikopterlerle de havadan gün boyu denetim yapılıyor.

22 Temmuz 2022 Cuma 11:18
Bursa'da, havadan ve karadan 'ormanlar yanmasın' devriyesi

Ormanlara girişin 19 Temmuz-31 Ağustos tarihlerinde yasaklanmasının ardından havaların ısınması ve rüzgarı dikkate alan Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, olası yangınlara zamanında müdahale için alarma geçti. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 266 personel ve 566 gönüllü, 221 araç ile gün boyu devriye gezerken helikopterler ise ormanda belirli aralıklarla havadan denetliyor. Yangınların önlenmesi için ormanda kurulan kulelerde görevli personel ise her 30 dakikada yönetim merkezine durum raporu veriyor.

BROŞÜR DE DAĞITILIYOR

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ayrıca pazar yerleri, kahvehaneler ve alışveriş merkezlerinde yangınları önleyici davranışları anlatan bilgilendirici broşür dağıtıp, camilerin önüne ve yol üzerlerine orman yangınlarının önlenmesi için uyarıcı pankartlar astı. Bu denetimlerin 31 Ağustos'a kadar süreceği açıklandı.

Alınan önlemler kapsamında orman köylerinde yaşayanlar dışında orman ile milli parklara giriş yasaklandı. Böylece, ormanda piknik yapmak, kamp yapmak, ATV, UTV, motosiklet veya arazi aracı ile sportif faaliyette bulunmak, ateş yakmak, resmi tescilli mesire yerlerinde ateşli piknik yapmak, anız yakmak, bahçe temizliği artığı, çöp yakmak yasak: Ayrıca dilek feneri ve havai fişek de kullanılmayacak. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOrman Bölge MüdürlüğüOrmanYangınItfaiyeTedbirDenetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Freni boşalan vinç, otomobil ve yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı girişimindeki 2 terörist etkisiz hale getirildi
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına darbe: 13 gözaltı
FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına darbe: 13 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans