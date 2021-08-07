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Bursa'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı 

BURSA'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası sel meydana geldi. Yıldırım ve Kestel ilçelerinde 70’e yakın ev ve iş yerini su bastı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Ağustos 2021 Cumartesi 11:14
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Bursa'da sağanak; ev ve iş yerlerini su bastı 

Kentte, sabah saatlerinde aniden başlayan şiddetli yağmur etkili oldu. Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’ndeki birçok ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, bazı evlerdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Suları kendi imkanlarıyla evlerinden çıkarmaya çalışanların çabası yetersiz kalınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ve belediye ekipleri, ev ve iş yerlerine dolan suları tahliye etti. Kestel ilçesinde de sağanak, özellikle Vani Mehmet Mahallesi’nin üst kesimlerinde su baskınlarına yol açtı. Yetkililer, 2 ilçede 70’e yakın ev ve iş yerini su bastığını belirtti. 

Evini su basan Erdal Boran, mağdur olduklarını belirterek, "Komşularımın evini de kendi evimizi de su bastı. Her zaman mağdur oluyoruz. Sorun giderilsin, tek isteğimiz budur. Su neredeyse mutfak camından içeri girecekti. Evdeki bütün odalar sular içinde" dedi.

Celal Kaçeri de evin içindeki suyun yaklaşık 20 santimetre yüksekliğe ulaştığını anlatarak, "Evimizin arka tarafına yol yapılması gerekiyor. Bunun için müracaatta bulunduk. Yol yapılmış olsaydı bu sorunların hiçbiri olmayacaktı çünkü yağmur sularının gideceği yerler yok. Üst kısımlardan gelen sular bizim evlerimizi etkiliyor. Bir an evvel yolun yapılıp sorunların giderilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Değirmenönü Mahallesi'nde evini su basan Cevdet Andıç da yıllardır yaşadıkları sorunun giderilmesi için yetkililerden yardım istediğini dile getirdi. 

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce kentte yağışların gün boyu devam edeceği açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BurasYağmurYağışSelSu
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