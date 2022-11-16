Bursa'da sahte iÃ§ki zehirlenmesinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 4'e Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde Ã¶nceki gece sahte iÃ§ki iÃ§tikten sonra rahatsÄ±zlanan Åžakir Ã‡elik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat Ä°ÅŸcen, Kamil Cihat Ä°. (51), Murat K. (56), BÃ¼lent D. (44), Ramazan Ã‡. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., M.A. ve M.A. ambulanslarla Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma ve Ã‡ekirge Devlet hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedaviye alÄ±nan 14Â kiÅŸiden Åžakir Ã‡elik, Erol Oktay v Necip Cece yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Fuat Ä°ÅŸcen de bugÃ¼n doktorlarÄ±n tÃ¼m Ã§abasÄ±na karÅŸÄ±n kurtarÄ±lamadÄ±. Tedavileri sÃ¼ren 10 kiÅŸiden 3â€™Ã¼nÃ¼n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu bildirildi.

2 ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

Olayla ilgili Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Cinayet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, zehirlenen kiÅŸilerin, sahte iÃ§kiyiÂ hastanede tedavi gÃ¶renÂ Fuat Ä°ÅŸcen ve aÄŸabeyi Kamil Cihat Ä°. ileÂ Raif AytaÃ§â€™tan (45)Â aldÄ±klarÄ±nÄ± tespit etti.Â Metil alkolÃ¼ ise Oktay YÃ¼ce (43) isimli ÅŸÃ¼phelinin Ä°zmirâ€™den Bursaâ€™yaÂ kargo ile gÃ¶nderdiÄŸi belirlendi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan AytaÃ§ ve YÃ¼ce, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildikleri adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ±Â mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.Â