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Bursa'da sahte iÃ§ki zehirlenmesinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e Ã§Ä±ktÄ±

BURSA'da sahte iÃ§kiden zehirlenip hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Mahmut AkÃ§a da hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Kentte sahte iÃ§kiden Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 5â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

17 KasÄ±m 2022 PerÅŸembe 09:16
Bursa'da sahte iÃ§ki zehirlenmesinde Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 5'e Ã§Ä±ktÄ±

YÄ±ldÄ±rÄ±m ilÃ§esinde 14 KasÄ±m'da sahte iÃ§ki iÃ§tikten sonra rahatsÄ±zlanan Åžakir Ã‡elik (56), Erol Oktay (56), Necip Cece, Fuat Ä°ÅŸcen, Kamil Cihat Ä°. (51), Murat K. (56), BÃ¼lent D. (44), Ramazan Ã‡. (48), Fatih U., Suriyeli Basem M., Celal T., Erhan S., Mahmut AkÃ§a ve M.A. ambulanslarla Bursa YÃ¼ksek Ä°htisas EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma ve Ã‡ekirge Devlet hastanelerine kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ancak Åžakir Ã‡elik, Erol Oktay, Necip Cece ve Fuat Ä°ÅŸÃ§en, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Hastanede tedavileri sÃ¼ren 10 kiÅŸiden Mahmut AkÃ§a da dÃ¼n gece saatlerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Fatih U. ile Murat K. taburcu edilirken, tedavilerine devam edilen 7 kiÅŸiden 2â€™sinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaIÃ§kiAlkolSahte IÃ§kiZehirlenme
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