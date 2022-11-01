Bursa'da tekstil fabrikasÄ±nda yangÄ±n

YangÄ±n, saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez NilÃ¼fer ilÃ§esindeki Organize Sanayi BÃ¶lgesinde faaliyet gÃ¶steren bir tekstil fabrikasÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi sevk edildi. Fabrika Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± tahliye edilirken, itfaiye ekipleri alevlerin sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde fabrika yakÄ±nÄ±nda bulunan AtatÃ¼rk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiâ€™nin yatÄ±lÄ± yurdunda kalan 99 Ã¶ÄŸrenci de tedbir amaÃ§lÄ± tahliye edildi.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ da olay yerine giderek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yakÄ±ndan takip ediyor.

Ã‡EVRE Ä°LLERDEN TAKVÄ°YE EKÄ°PLER VE TOMA'LAR SEVK EDÄ°LDÄ°

Bursa'da,Â tekstil fabrikasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen nedenle Ã§Ä±kan yangÄ±n, alevlerin depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne sÄ±Ã§ramasÄ±yla bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Alevlerin bÃ¼yÃ¼mesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne baÄŸlÄ±Â itfaiye ekipleri, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne ait ekipler ile Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± TOMAâ€™lar da sevk edildi. Ã‡evre illerden de bÃ¶lgeye takviye ekipler istendi.

Ekiplerin yangÄ±na mÃ¼dahalesi sÃ¼rerken, Vali Yakup Canbolat ile BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Alinur AktaÅŸ da Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde takip ediyor.

YangÄ±nÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± fabrika dronla havadan da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

VALÄ° CANBOLAT: FABRÄ°KANIN TAMAMI YANDI

Bursa'da tekstil fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±na Ã§ok sayÄ±da ekip ile mÃ¼dahale edilirken,Â Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde takip eden Vali Yakup Canbolat, yangÄ±nÄ±n ilk etapta kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak daha sonra alevlerin bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. FabrikanÄ±n tamamen yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Canbolat, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Saat 19.00 civarÄ± NilÃ¼fer Organize Sanayi BÃ¶lgesiâ€™nde bulunan tekstil fabrikamÄ±zda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Ã–nce kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±Â fakat daha sonra tekrar alevlerinÂ bÃ¼yÃ¼mesiyle birlikte maalesef ki bÃ¼tÃ¼n fabrikayÄ± kaplayan bir yangÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Biz de birkaÃ§ saattir burada yangÄ±nÄ± takip ediyoruz. Ä°limizdeki BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyemizin, ilÃ§e belediyelerimizin, AFADâ€™Ä±n, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n, emniyetin bÃ¼tÃ¼n imkanlarÄ±nÄ± buraya seferber ettik. TOMAâ€™lar dahil. Ã‡evre illerden de takviye ekipleri istedik. MÃ¼dahale yapÄ±lÄ±yor. Ä°nÅŸallah kÄ±sa zamanda kontrol altÄ±na alacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmekteyiz. FabrikanÄ±n tamamÄ± yandÄ±. Fabrika sahiplerinin ifadesi, iÃ§eride herhangi bir kiÅŸinin kalmadÄ±ÄŸÄ±, bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n tahliye edildiÄŸine dair bize bilgi verdiler. Burada ilk amacÄ±mÄ±z Ã§evre fabrikalara yayÄ±lmamalarÄ± konusunda her tÃ¼rlÃ¼ gayreti sarf edip, yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alÄ±p sÃ¶ndÃ¼rmek."

'Ã–ÄžRENCÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ° BAÅžKA PANSÄ°YONLARA TAHLÄ°YE ETTÄ°K'

Vali Canbolat, fabrikanÄ±n yakÄ±nÄ±nda bulunan AtatÃ¼rk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiâ€™nin yatÄ±lÄ± yurdunda kalan Ã¶ÄŸrencilerin tamamÄ±nÄ±n tedbir amaÃ§lÄ± tahliye edildiÄŸini sÃ¶yleyerek, "Herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaÅŸanabilir endiÅŸesi ile bÃ¼tÃ¼n Ã¶ÄŸrencilerimizi oradan baÅŸka pansiyonlara tahliye ettik. TamamÄ±nÄ± saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde tahliye ettik. Ã–ÄŸrencilerimiz de herhangi bir problemimiz yok"Â dedi.Â

10 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, dÃ¼n saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda bir tekstil fabrikasÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±na, Ã§ok sayÄ±da itfaiye personeli ile mÃ¼dahale edildi. Ä°stanbul, Kocaeli, Yalova, BalÄ±kesir, EskiÅŸehir ve Bilecik'ten itfaiye ekiplerinin sevk edildiÄŸi yangÄ±n, yaklaÅŸÄ±k 10 saatlik mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan civardaki fabrikalara sÄ±Ã§ramadan kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken, 12 kiÅŸinin dumandan etkilendiÄŸi belirlendi. Ã‡eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±lan vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ekiplerin, soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.