Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.527,15
ALTIN
975,96
DOLAR
16,39
STERLİN
20,81
EURO
17,64
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli personel alacak
Kastamonu Üniversitesi 3 sözleşmeli...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Güngören Belediye Başkanlığı memur alacak
Güngören Belediye Başkanlığı memur...
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

Bursa'da yangında 110 yıllık ahşap bina çöktü

BURSA’da Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada yangın çıktı. Yan binaya da sıçrayan yangında 14’üncü yüzyıldan kalma Tavukçu Camii de yanma tehlikesi geçirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tarihi bina çökerken, alevlerin sıçradığı binada hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2022 Salı 09:00
Bursa'da yangında 110 yıllık ahşap bina çöktü

Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Tavukçu Sokak'taki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde bulunan 110 yıllık ahşap binada, saat 04.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, durumu gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın yan tarafta bulunan ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan binaya sıçrayan alevleri kısa sürede söndürdü. Ekipler alevlerin 14’üncü yüzyıldan kalma Tavukçu Camii’ne ve çevrede bulunan diğer ahşap binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.  Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında bina çöktü.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangaziBinaTarihi BinaYangınItfaiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öğrenci yaşamını yitirdi
Uşak'ta otomobilin çarptığı üniversiteli 2 kız öğrenci yaşamını yitirdi
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Erzincan'da inşaat kazısında göçük: 2 işçi yaralı
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti
Eşini öldürüp, kızını yaralayarak intihar etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans