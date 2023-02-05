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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Otoyolun Selçukgazi mevkisinde, İstanbul istikametine seyreden Yakup Terzi idaresindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle soldaki bariyere çarptıktan sonra savrularak yolun sağında durdu.

05 Şubat 2023 Pazar 13:16
Bursa'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Kazayı görüp yaralılara yardım etmek için yolun sağ şeridinde duran Bünyamin Sivri'nin kullandığı 34 BLK 062 plakalı araç ve Şehmuz Karabulut idaresindeki 34 NK 7990 plakalı otomobil ile yardım amaçlı araçlarından inen yolculara, Ö.S'nin kullandığı 34 ZM 9005 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Cansu Bağış (23), Serpil Terzi Çağşak (47), Betül Nur Terzi (25) ile N.T. (15) hayatını kaybetti.

Dört kişinin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazada Yakup Terzi (57), Ö.S. (37), Bünyamin Sivri (34), D.N.S. (8), Ö.Y.S. (10), Reyhan Mahmasahatova (31), Serkan Çalık (34) da yaralandı. Yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi ile Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapan otoyol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Kazada 6 kişinin de yaralandığını belirten Canbolat, şunları kaydetti:

"Selçukgazi tünelinden sonra İstanbul istikametinde bir araç muhtemelen arıza yapıyor. Arıza yapınca arkadan gelen araçlar zincirleme kazaya sebebiyet veriyor. Şu anda 4 ölü var maalesef. Yaralıların tamamı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İkisinin durumu ağır."

Kaza anı otoyolun güvenlik kamerasına yansıdı

Zincirleme trafik kazasının yaşandığı anlar, otoyolun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, emniyet şeridinde iki otomobilin durduğu sırada sol şeritten seyreden başka bir otomobilin, önce bariyerlere ardından da diğer araçlarla yanında duran kişilere çarptığı görülüyor.

AA

Son Güncelleme: 05.02.2023 17:34
Anahtar Kelimeler:
BursaKazaTrafik KazasıKuzey Marmara OtoyoluSelçukgazi
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